Комиксы для взрослых

Отцом-основателем жанра исторических комиксов считается Кэйдзи Накадзава — автор цикла «Босоногий Гэн». Это повесть о судьбе маленького мальчика, который вместе с семьей оказался летом 1945 года в Хиросиме, выжил, но, как и многие тысячи жертв атомной катастрофы, стал изгоем в собственной стране. В образе Гэна Накадзава изобразил самого себя: он был хибакуся — так в Японии называют переживших американские бомбардировки: его отец, брат и сестра умерли от лучевой болезни.

«Босоногий Гэн» впервые появился в печати в 1973 году, и за 10 лет вышло 10 томов. На основе манги было снято четыре художественных фильма и две мультипликационные ленты. В нескольких японских городах комикс включили в школьную программу, что вызвало негодование милитаристски настроенных японцев — автор прямо описывал жестокость солдат японской армии и фактически возлагал вину за гибель мирных граждан на императора.

В 2007 году в Вене на встрече по поводу нераспространения ядерного оружия японские делегаты раздали «Босоногого Гэна» всем участникам. Всего в мире было продано более 10 млн экземпляров комикса.