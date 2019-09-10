Комиксы для взрослых

На прошлой неделе министр культуры России Владимир Мединский назвал «убожеством» чтение комиксов взрослыми, выступив против изложения исторических событий в таком формате. Комиксы, вошедшие в историю,— в спецпроекте «Коммерсантъ FM».
Отцом-основателем жанра исторических комиксов считается Кэйдзи Накадзава — автор цикла «Босоногий Гэн». Это повесть о судьбе маленького мальчика, который вместе с семьей оказался летом 1945 года в Хиросиме, выжил, но, как и многие тысячи жертв атомной катастрофы, стал изгоем в собственной стране. В образе Гэна Накадзава изобразил самого себя: он был хибакуся — так в Японии называют переживших американские бомбардировки: его отец, брат и сестра умерли от лучевой болезни.
«Босоногий Гэн» впервые появился в печати в 1973 году, и за 10 лет вышло 10 томов. На основе манги было снято четыре художественных фильма и две мультипликационные ленты. В нескольких японских городах комикс включили в школьную программу, что вызвало негодование милитаристски настроенных японцев — автор прямо описывал жестокость солдат японской армии и фактически возлагал вину за гибель мирных граждан на императора.
В 2007 году в Вене на встрече по поводу нераспространения ядерного оружия японские делегаты раздали «Босоногого Гэна» всем участникам. Всего в мире было продано более 10 млн экземпляров комикса.
«Представить холокост в виде истории в картинках было само по себе смелым поступком, но идея сделать евреев мышами, а немцев кошками была гениальной!» — отзывались о графическом романе «Маус» критики. Этот комикс стал единственным, удостоенным Пулитцеровской премии. В основу легла история родителей его автора — Арта Шпигельмана, потомка польских евреев. Все персонажи выведены в образе животных. Сам автор объяснял, его цель — показать, что внешний облик людей не играет никакой роли. Главный герой «Мауса» — мышонок, прототипом которого стал отец автора. Его судьба похожа на судьбы миллионов евреев — гетто, потом нацистский концлагерь Освенцим и чудесное спасение бойцами Красной армии.
«Маус» входит в список курсов английской литературы многих европейских и американских учебных заведений, выдержал сотни переизданий, был переведен на 18 языков и продан тиражом более 1 млн экземпляров. В России комикс был принят не сразу: в 2015 году издание сняли с полок магазинов — в преддверии 70-летия Победы продавцы испугались санкций из-за свастики на обложке.
Художника Джо Сакко называют самым ярким представителем жанра комиксной, или графической, журналистики. Его первая полномасштабная работа «Палестина» вышла в свет в 1993 году — в ней автор изобразил события Первой палестинской интифады в секторе Газа и войну в Персидском заливе, свидетелем которых он стал за два года до этого. Ближневосточный цикл оказался настолько популярен, что спустя несколько лет Сакко создал «Заметки о Газе» — в них он обратился к истории трагических событий 1956 года, когда во время Суэцкого кризиса израильские военные убили в Газе сотни палестинцев. Для работы над сюжетом журналист взял десятки интервью у очевидцев тех событий.
Несмотря на то что тема конфликтов между Израилем и арабским миром редко обходится без острых дискуссий, работы Сакко вызвали вполне благожелательные отзывы, а «Палестина» и «Заметки о Газе» получили набор профессиональных наград, выдержав несколько переизданий, в том числе и на русском языке.
Графический роман «Персеполис» французской художницы иранского происхождения Маржан Сатрапи автобиографичен. На глазах юной девушки из Тегерана разворачиваются трагические события: падение режима шаха, исламская революция, кровопролитная война с Ираком. Родители героини отправляют ее на учебу в Европу — в Иране светское образование уже недоступно. Спустя несколько лет она возвращается, но ее страна изменилась до неузнаваемости, и она навсегда уезжает во Францию.
«Персеполис», проданный по данным на 2018 год тиражом более 2 млн экземпляров, отметили наградами Международного фестиваля комиксов в Ангулеме и Франкфуртской книжной ярмарки, а в 2007 году был снят одноименный полнометражный мультфильм. Он получил не только специальный приз в Каннах, но и официальный протест иранских властей. В Тегеране заявили, что фильм «представляет неправдоподобный взгляд на достижения и результаты великой Исламской революции».
По задумке авторов название этой графической новеллы следует читать через дефис. Сборник воспоминаний узников сталинских лагерей в виде комиксов — хотя создатели старательно избегают этого слова — появился совсем недавно благодаря Музею истории ГУЛАГа. Идея столь необычного прочтения одной из самых мрачных страниц нашей истории появилась после очередного социологического опроса. Выяснилось, что сейчас примерно каждый четвертый молодой человек ничего не знает о событиях 30-х годов XX века.
Один из героев «Вы-Живших» — Пантелеймон Казаринов, председатель Сибирского географического общества. Он был сослан на Соловки и расстрелян в карельском Сандармохе. Это название прозвучало совсем недавно: вокруг захоронения возник конфликт между общественниками из международной организации «Мемориал» и членами Российского военно-исторического общества, которое финансирует Министерство культуры. Его представители считают, что здесь лежат не жертвы репрессий, а пленные красноармейцы, погибшие от рук финнов в Великую Отечественную войну. Первый выпуск графической новеллы вышел тиражом в 1 тыс. экземпляров.