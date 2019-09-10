В Саранске прошли обыски в квартире родителей замглавы штаба Навального

Сотрудники полиции провели обыски в квартире родителей заместителя координатора штаба Алексея Навального в Саранске Игоря Рогова утром 10 сентября. Правоохранители искали компьютер, но его там не было, сообщил “Ъ-Приволжье” координатор штаба Евгений Пашуткин. В офисе самого штаба обыски не проходили.

Происходящее на смартфон снимала девушка Игоря Рогова, и один из правоохранителей толкнул ее, мешая съемке. На видеозаписи Евгений Пашуткин узнал сотрудника отдела по противодействию экстремизму УМВД Мордовии Алексея Голова.

Добавим, что 10 сентября прошли обыски в штабах Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе и Челябинске

Владимир Зубарев