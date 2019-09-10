ТАСС: в отношении экс-совладельца Нота-банка возбудили еще одно дело

Следственный департамент МВД возбудил против Дмитрия Ерохина уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. В марте бывшего председателя совета директоров Нота-банка приговорили к восьми с половиной годам колонии по обвинению в хищении 2,1 млрд руб.

Тверской суд Москвы сегодня, 10 сентября, арестовал Дмитрия Ерохина. Такую меру пресечения обосновали необходимостью проведения следственных действий. В пресс-службе суда не стали уточнять суть нового обвинения.

Суд ранее признал братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных виновными в хищении в 2015 году 1,5 млрд руб., размещенных в их кредитном учреждении на депозите ПАО «Мостотрест». Их признали причастными к хищению 321 млн руб., оформленных на Дмитрия Ерохина в качестве необеспеченного личного займа и хищении 350 млн руб. путем оформления кредита на ООО «Фармстер» с последующим переводом денег на счет фирмы-однодневки. Дмитрия Ерохина приговорили к восьми с половиной годам колонии, его брата — почти к шести годам. Также по делу признали виновной гадалку Нону Михай: она проходила по делу как подстрекатель к растрате. Гадалка предсказывала банкирам будущее и выступала их неофициальным советником. По данным ТАСС, с хищением в Нота-банке связано уголовное дело полковника МВД Дмитрия Захарченко. Часть изъятых у него денег из 8,5 млрд руб. была похищена у Нота-банка.

Подробнее о том, в чем признаны виновными братья Ерохины, читайте в материале “Ъ” «Суд не поверил жалобам банкиров».