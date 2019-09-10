Ford Motor снова присвоили мусорный кредитный рейтинг

Рейтинговое агентство Moody`s снизило кредитный рейтинг автоконцерна Ford до Ba1, что находится ниже инвестиционного уровня. Аналитики агентства пошли на это исходя из сомнений в достаточной эффективности плана реструктуризации, который в настоящее время осуществляет глава компании Джим Хаккет.

«На реструктуризацию может потребоваться несколько лет и $11 млрд издержек, из которых $7 млрд — свободными денежными средствами. При этом Ford начал реструктуризацию, не обладая крупными запасами свободных денежных средств и имея прибыльность ниже наших ожиданий,— говорится в заявлении Moody`s.— Более того, такая ситуация может продлиться до 2020–2021 годов, включая негативное движение свободных денежных средств из-за программы реструктуризации». Объявление Moody`s было сделано после закрытия биржевых торгов в США, однако на внебиржевых торгах акции компании после этого объявления подешевели на 3,3%.

За последние несколько лет кредитный рейтинг Ford уже не первый раз оказывается в «мусорной» зоне. При этом мусорные облигации нередко вызывают повышенный интерес среди инвесторов. В 2005 году агентство S&P снизило компаниям Ford и GM рейтинги ниже инвестиционного. После этого Ford начала антикризисные преобразования, что позволило ей, в отличие от GM, не стать банкротом во время финансового кризиса 2008–2010 годов. В 2012 году Ford снова вернула себе инвестиционный рейтинг.

Евгений Хвостик