Детский омбудсмен предложила амнистировать беременных и матерей-одиночек

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила провести амнистию для ряда категорий граждан. Она может затронуть более 3 тыс. несовершеннолетних, беременных, матерей-одиночек, женщин из многодетных семей. Соответствующую инициативу госпожа Кузнецова направила в адрес председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Детский омбудсмен предлагает освободить от наказания либо сократить сроки за нетяжкие преступления. Предполагается, что эти меры не будут распространяться в отношении матерей, лишенных родительских прав, на рецидивистов и на тех, кто совершил преступления против несовершеннолетних.

«Я не раз посещала воспитательные колонии, СИЗО, общалась с несовершеннолетними. Конечно, нахождение в местах лишения свободы накладывает на них свой отпечаток, об этом говорят и сами сотрудники колоний, изоляторов,— сказала госпожа Кузнецова.— Поэтому необходимо снизить на несовершеннолетних негативное влияние, которое может быть получено в условиях заключения. Уверена, амнистия может благотворно повлиять на их исправление».

Концептуально амнистию поддержали во ФСИН, говорится в сообщении уполномоченного по правам ребенка.

Вместе с тем планируется, что с вышедшими на свободу детьми продолжат работу. Детский омбудсмен предлагает на законодательном уровне закрепить институт наставничества. «Мы надеемся на поддержку, на то, что наши инициативы найдут свое воплощение и реализацию. У многих детей появится шанс — у кого-то начать жизнь с чистого листа, а у кого-то обрести вновь семью»,— считает госпожа Кузнецова.

Всего в учреждениях уголовно-исправительной системы находятся более 540 тыс. человек, из них более 43 тыс.— женщины. При женских колониях работают 13 домов ребенка, в них проживают 455 детей. В воспитательных колониях находятся более 1,3 тыс. несовершеннолетних, в СИЗО — 915.

В России растет преступность среди детей до 14 лет, при этом за десять лет уровень подростковой преступности в целом уменьшился втрое.

Подробнее читайте в материале журнала «Огонек» «Детский беспредел».