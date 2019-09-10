На гастрономическом фестивале в Адыгее сварят рекордный адыгейский сыр

Сегодня по поручению Главы Адыгеи Мурата Кумпилова вице-премьер РА Вячеслав Сапиев провёл заседание оргкомитета юбилейного X Фестиваля адыгейского сыра. Он состоится 21 сентября возле ст. Даховской Майкопского района.

Открывая обсуждение, Вячеслав Сапиев подчеркнул, что Глава Адыгеи требует самого внимательного отношения к подготовке знакового туристического события. Адыгейский сыр – один из наиболее ярких брендов республики, по праву входящий в число самых популярных туристических и гастрономических брендов России. Юбилейный фестиваль должен быть интересным и запоминающимся для гостей.

«Мы рассчитываем, что на празднике выступят лучшие артисты республики, а вся представленная продукция на ярмарке будет высочайшего качества и доступна гостям фестиваля. Ответственные министерства, муниципалитеты – адресно отработайте эти вопросы. Люди, пришедшие на фестиваль, должны получить только позитивные эмоции», – сказал Вячеслав Сапиев.

Члены оргкомитета пошагово обсудили программу мероприятия. Так, в рамках туристического события пройдёт конкурс на лучший процесс приготовления сыра, причём победителя выберут сами зрители. Кроме того, жюри назовёт самый вкусный сыр, лучшее блюдо традиционной адыгской кухни, лучшее блюдо европейской кухни с использованием адыгейского сыра, лучшее подворье.

Гости праздника смогут не только продегустировать адыгейский сыр, сваренный по рецептам разных мастеров, но и поучаствовать в мастер-классах по его приготовлению.

Одним из ключевых событий фестиваля станет фиксация рекорда по производству самого большого адыгейского сыра. Планируется, что его приготовят сыровары Гиагинского молзавода в честь 70-летия предприятия. Зафиксируют достижение представители Книги рекордов России.

На главной сцене запланирована обширная концертная программа с участием ведущих творческих коллективов республики – ансамблей «Нальмэс», «Исламей», «Русская удаль» – а также популярных эстрадных исполнителей.

На площадках фестиваля будут представлены подворья городов и районов Адыгеи, выставка-продажа изделий мастеров народного художественного творчества, экспозиция Национального музея РА, рассказывающая о всемирно известной майкопской археологической культуре.

Кроме того, здесь развернётся ярмарка, где свою продукцию представят региональные производители.

Члены оргкомитета также обсудили вопросы обеспечения общественной безопасности в день фестиваля, организации дорожного движения, расширения парковочных зон, создания фуд-кортов. Помогать в проведении фестиваля будут волонтёры.