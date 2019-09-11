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Регионы с наибольшим ростом числа ДТП с участием детей

Регион Прирост числа ДТП %
Карачаево-Черкессия 90,5
Республика Алтай 50,0
Архангельская область 28,3
Курганская область 25,8
Амурская область 24,7
Свердловская область 24,1
Республика Марий Эл 23,6
Костромская область 23,4
Тюменская область 21,8
Белгородская область 21,7
Данные ГУОБДД МВД России, январь-июль 2019 года
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