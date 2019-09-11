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10 сентября, вторник
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Новости
19:07
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
19:24
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых по обвинению в растрате более 100 млрд рублей
19:00
США ввели санкции против двух сургутских следователей за пытки иеговистов
18:49
Суд обязал организаторов акции протеста выплатить 1,2 млн рублей «Мосгортрансу»
18:32
Росгвардия предложила запретить журналистам разглашать сведения о бойцах
19:55
«Интерфакс»: Бондарчук попросил Путина помочь «Ленфильму» выплатить долг ВТБ
19:37
Умер фотограф и режиссер Роберт Франк
18:08
ЦБ связал падение рубля в августе с операциями участников валютного рынка
18:00
Поклонская перешла из антикоррупционного комитета Госдумы в международный
17:55
Правозащитники просят Бастрыкина взять под контроль дела избитых на митингах подростков
17:28
Арендодатели требуют признать «Мозхозторг» банкротом
17:05
ТАСС: в отношении экс-совладельца Нота-банка возбудили еще одно дело
16:56
ЦБ хочет ограничивать выдачу отдельных видов кредитов
16:48
Детский омбудсмен предложила амнистировать беременных и матерей-одиночек
16:37
Экс-глава ТНТ Игорь Мишин возглавил ТВ-направление МТС
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Подробно
Регионы с наибольшим ростом числа ДТП с участием детей
11.09.2019
Регион
Прирост числа ДТП %
Карачаево-Черкессия
90,5
Республика Алтай
50,0
Архангельская область
28,3
Курганская область
25,8
Амурская область
24,7
Свердловская область
24,1
Республика Марий Эл
23,6
Костромская область
23,4
Тюменская область
21,8
Белгородская область
21,7
Данные ГУОБДД МВД России, январь-июль 2019 года
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