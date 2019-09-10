Начальник липецкого управления МВД отправлен в отставку

Начальник управления МВД России по Липецкой области генерал-майор Михаил Молоканов уволен с должности указом президента Владимира Путина. Об этом “Ъ” сообщили источники в областной администрации, знакомые с содержимым документа. По их словам, на прошлой неделе господин Молоканов находился в отпуске, из которого уже не вышел.

В управлении МВД статус генерал-лейтенанта предпочли не комментировать. Временно исполняет обязанности руководителя заместитель начальника полковник Дмитрий Смольняков.

Дмитрий Молоканов возглавлял региональное УМВД с 2014 года, ранее занимал пост начальника полиции Волгоградской области. В органах внутренних дел работает с 1992 года.

Андрей Прах, Воронеж