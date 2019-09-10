Рустам Минниханов поблагодарил татарстанцев за участие в выборах в Госсовет республики

Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил жителей и выразил им признательность за активное участие в голосовании на выборах в Госсовет республики.

Как говорится в обращении в специальном обращении главы республики, выборы прошли успешно. В данный момент сформирован предварительный состав парламента республики. Перед ним «стоят важные задачи по законодательному обеспечению социально-экономических преобразований, всестороннему содействию развитию общественной инициативы граждан, их вовлеченности в реализацию социально значимых проектов», добавил господин Минниханов.

Кроме того, президент Татарстана поблагодарил членов избирательных комиссий, наблюдателей, сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, по итогам выборов «Единая Россия» получила 72,4%. По партспискам в парламент также прошла КПРФ с 10,7%.

"Ъ-Казань"