Ремонт региональных дорог начался в трех районах Ленобласти

Подрядные организации начали ремонт участков региональных трасс в нескольких районах Ленинградской области. Работы ведутся по заказу ГКУ «Ленавтодор» на автодорогах «Большой Двор – Самойлово» в Бокситогорском районе, «Ушково – Гравийное» в Приозерском и «Петродворец – Кейкино» (Гостилицкое шоссе) в Ломоносовском районе, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В сообщении уточняется, что на трассах в Бокситогорском и Ломоносовском районах госконтрактами предусмотрена расчистка полосы отвода, укладка двух слоев нового асфальта и нанесение износостойкой разметки. Также там должны быть установлены новые знаки.

Что касается грунтового участка дороги «Ушково – Гравийное», то его обновят с использованием современных технологий, снижающих образование пыли после проезда машин в весеннее и летнее время.

Все работы будут по максимуму проводиться без ограничения движения, укладка асфальта пройдет в ночное время суток, уточнили в «Ленавтодоре».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2019 году ГКУ «Ленавтодор» заключило 18 контрактов на ремонт региональных автодорог в 13 муниципальных районах Ленинградской области. На эти цели выделено около 1,5 млрд рублей.