Центробанк забыл про возможность возврата денег

Центробанк не предусмотрел возврат денег в системе быстрых платежей, но пообещал оперативно решить проблему. Оплату по QR-коду сейчас тестируют несколько крупных магазинов, но в случае отказа от товара клиент не может автоматически получить деньги назад.

Процедура возврата сейчас слишком сложная и для покупателя, и для торговой точки, объясняет независимый банковский аналитик Антон Шабанов: «Проблема существует, но называть ее серьезной и критической, наверное, рано. Между тем, она действительно ущемляет часть прав покупателей — возврат денежных средств система просто не предусматривает. Здесь будет довольно-таки сложная бухгалтерская обработка: нужно будет писать заявление в точке продажи, после этого начнется довольно-таки длительное расследование — деньги сначала отправятся по стандартному каналу, потом вернутся из-за того, что они не могут уйти так же, как пришли, и будут отправлены на альтернативный расчетный счет клиента, который нужно будет указывать в этом заявлении. То есть увеличивается бюрократическая работа, но все равно, разумеется, в конечном итоге деньги клиенту вернутся.

К сожалению, человеку тоже придется побегать и поволноваться, в частности, он должен будет указать счет, куда можно эти деньги перечислить, и знать все платежные реквизиты.

Центробанк постепенно свою систему доработает, и возвраты будут осуществляться также автоматически. Это не очень сложно, но думаю, что все равно два-три месяца займет».

По задумке Центробанка, система оплаты по QR-коду должна стать альтернативой платежам по банковским картам, по которым ритейлеры платят комиссию до 3%.

В системе быстрых платежей комиссия меньше, при этом такой способ оплаты удобнее для торговых сетей, отмечает председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов: «Стоимость эквайринга, по сути, нам диктуют международные платежные системы. А здесь это чисто российская внутренняя система, которая не предполагает использования каких-то зарубежных банковских эмиссионных центров. То есть нас, грубо говоря, отключить от нее не смогут. Наверное, основная ценность заключается именно в этом. Поэтому за счет того, что здесь минимальное количество посредников, отсутствуют иностранные компании, и формируется более низкая стоимость комиссии.

Торговые сети готовы работать с любыми видами платежа, которые удобны потребителю.

Если завтра что-то будет изобретено новое, и какая-то заметная часть потребителей начнет этим пользоваться, то сети и такую возможность учтут, потому что даже на сегодняшний день это не то время, когда магазин будет отказываться от денег».

Систему быстрых платежей сейчас тестируют в «М.Видео-Эльдорадо», Wildberries, «Детском мире», re:Store и других торговых сетях.

Анна Никитина