Летучий британец

Джон Кобб, уроженец городка Эшер, расположенного в графстве Суррей, был успешным предпринимателем, сколотившим себе внушительное состояние на продаже мехов. Казалось бы, сама судьба предвещала ему скучную, но обеспеченную старость в британской глубинке. Но сам Кобб не желал мириться с подобным положением вещей. Его душа жаждала риска. Тем более что здесь неподалеку находился автодром Бруклендс, на котором Кобб впоследствии установит один из своих самых знаменитых рекордов.

Несмотря на то что Napier-Railton был построен в 1933 году, его мощность выходит далеко за пределы стандартных показателей тех лет. Все благодаря огромному 24-литровому авиационному мотору W12 мощностью в 502 л.с. Разумеется, двигателю такого объема требовался соответствующий топливный бак. Он составлял 295 литров и занимал практически все свободное пространство, оставленное за водителем. Страшно представить те последствия, которые могли произойти в случае аварии, тем более что тормозами были оборудованы лишь задние колеса болида.

Кольцевой трек в Бруклендсе был открыт в 1907 году и на тот момент представлял собой одну из первых гоночных трасс овальной конфигурации. Бруклендс идеально подходил не только для проведения соревнований, но и для тестирования предельных возможностей автомобилей. Неудивительно, что спустя несколько лет после открытия гоночной трассы в этом же месте расположилось летное поле. Именно оно впоследствии и стало причиной того, что рекорд скорости, поставленный Джоном Коббом, так и не был побит. С началом Второй мировой территория трассы была полностью передана на нужды авиации, и гоночные соревнования в Бруклендсе с тех пор не проводились.

Во время рекордного заезда фотографу удалось зафиксировать отрыв от земли всех четырех колес автомобиля. Существует предположение, что это ретушь, поскольку в подобных поворотах векторы силы распределяются таким образом, что несущийся на полной скорости автомобиль буквально прилипает к дорожному полотну. При оптимальной траектории прохождения бэнкинга болиду даже не требуется воздействия рулевым колесом. Впрочем, учитывая тот факт, что гоночный трек был выложен неровными бетонными плитами, полностью отрицать правдивость снимка все-таки не стоит.

Текст: Иван Картамцев