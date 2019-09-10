Горсуд Петербурга оставил под арестом кандидата в муниципалы Ярослава Кострова

Городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе постановление Смольнинского районного суда по делу кандидата в муниципальные депутаты в совет МО «Смольнинское» Ярослава Кострова, арестованного за административное правонарушение на пять суток.

Напомним, ранее сторона защиты господина Кострова подавала апелляцию, требуя его досрочного освобождения из специзолятора временного содержания, однако Горсуд ее отклонил. Таким образом, кандидат выйдет на свободу не раньше среды, 11 сентября.

По предварительным данным, в муниципальный совет МО «Смольнинское» он не прошел.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Ярослав Костров был арестован на пять суток в пятницу, 6 сентября. Суд постановил, что он совершил правонарушение по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) — нецензурно высказывался в общественном месте.