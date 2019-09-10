СКР просит заочно арестовать братьев Ананьевых

Следственный комитет России (СКР) попросил суд заочно арестовать бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых. Предпринимателей обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата по предварительному сговору группой лиц с использованием служебного положения в особо крупном размере). Им грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

Господин Ананьев находится в розыске. По данным «РИА Новости» они за границей.

По данным “Ъ” уголовное дело Алексея Ананьева связано с расследованием выдачи банком «Глобэкс» кредитов компаниям, которые входят в ООО «Группа "Техносерв"». В «Промсвязьбанке» рассказали, что расследуется несколько эпизодов деятельности бывших собственников банка, в том числе хищение кредитных досье и совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за один день до ввода временной администрации.

В 2017 году братья Ананьевы занимали третье место в списке богатейших семейных кланов России по версии Forbes. Их общее состояние оценивалось в $2,7 млрд. В 2018 году оно уменьшилось до $700 млн.

«Промсвязьбанк» стали санировать в 2017 году. На его базе создан опорный банк для операций по гособоронзаказу. Единственным акционером банка на данный момент выступает Росимущество. Владельцы банка требуют от Ананьевых вернуть 282 млрд руб. Истцы считают, что такую сумму потерял банк по вине предпринимателей. Имущество и счета Ананьевых сейчас находятся под арестом.

Подробнее об уголовном деле против братьев Ананьевых читайте в материале “Ъ” «СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву».