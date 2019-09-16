16 сентября, понедельник
Войти в профиль
Огонёк

Коротко

Новости

все новости

Подробно

3

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ   |  купить фото

Медицина

Подготовила Елена Бабичева

Журнал "Огонёк" от , стр. 31

Кардиология

Четвероногий друг сердечный


Если у вас есть собака, то, скорее всего, у вас не будет сердечно-сосудистых заболеваний, утверждают ученые из клиники Майо (США). Они провели исследование среди более чем 1500 добровольцев, сравнив показатели заболеваний сердца у владельцев домашних животных с теми, у кого не было питомцев. «В целом у обладателей домашних животных физическая активность была выше, диета — здоровее, а уровень сахара в крови приближен к идеальному показателю»,— комментирует результаты исследования его соавтор Андреа Маугери.

А самые большие выгоды, по его словам, имели владельцы собак.

Объясняется это просто: с собакой надо гулять, играть, то есть много двигаться. Именно физическая активность — залог здорового сердца.

Онкология

Укол пластырем


Новый метод борьбы с меланомой — раком кожи, одним из наиболее агрессивных видов онкологии, разработали ученые из Массачусетского технологического института (США). Для доставки лекарства они использовали пластырь, в который вживлены микроиглы. При наклеивании пластыря на кожу происходят многочисленные микроинъекции и лекарство попадает в организм. Метод эффективнее обычных манипуляций: укол пластырем увеличивал количество антител, необходимых для борьбы с онкоклетками, в девять раз по сравнению с внутримышечной инъекцией и в 160 раз по сравнению с подкожной. «Наша патч-технология — это не только инструмент для борьбы с раком. Пластырь может быть использован для доставки вакцин против инфекционных заболеваний»,— сказала руководитель исследовательской группы Пола Хаммонд.

Психология

Уроки внимания


Что мешает школьникам хорошо справляться с заданиями на уроке, выяснили ученые из Института исследований мозга им. МакГоверна (США). По их мнению, все дело в рассеянности внимания и погруженности в свои мысли, далекие от темы учебы. Ученые провели эксперимент среди сотни шестиклассников Бостона, в ходе которого часть школьников посещала специальные уроки, на которых тренировали внимательность и осознанность. Это специальные практики, которые учат сосредоточиться на настоящем моменте, а не витать в облаках. Исследования головного мозга показали, что школьники, натренированные на внимательность, имели лучшую успеваемость по сравнению с теми, кто не прошел такое обучение. «Тренировка внимательности — это как зарядка, только из умственных упражнений»,— говорит автор исследования Джон Габриэли.

Неврология

Давление возраста


Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Почему с возрастом человек становится забывчивым? Ответ на этот вопрос нашли ученые из Университета Умео (Швеция). То, что по мере старения повреждаются кровеносные сосуды и нарушается кровоснабжение мозга, было известно и раньше. Теперь ученые создали модель, которая объясняет, как происходят эти процессы. С возрастом большие артерии затвердевают и теряют эластичность, благодаря которой они адекватно реагируют на пульсацию давления. И тогда страдают капилляры головного мозга. Эта пульсация повреждает клетки капилляров, в результате мозг недополучает кислород. «Наша модель показала, что особенно уязвимым оказывается гиппокамп,— говорит автор исследования Ларс Найберг.— Именно эта зона отвечает за способность запоминать события».

Технология

Вырастить роговицу


Восстановить роговицу с помощью индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток) удалось ученым из Университета Осаки (Япония). Эти клетки получают путем перепрограммирования, что позволяет им превратиться в любые другие клетки и таким образом стать основой для выращивания ткани разных органов. В Японии уже ведутся клинические испытания по лечению подобными клетками заболеваний сетчатки или травм позвоночника. Теперь ученые надеются вылечить кератоконус — истончение роговицы, которое ведет к слепоте. Первые испытания по пересадке роговицы, выращенной из iPS-клеток, прошли успешно. «Операция прошла без побочных эффектов, у пациентки постепенно улучшается зрение,— говорит разработчик технологии Кодзи Нисида. — Мы надеемся, что лет через пять эти операции получат широкое распространение».

Статистика

Пять толстяков


Сегодня в России более 2 млн людей страдают ожирением: каждая четвертая женщина и каждый седьмой мужчина. Четверть случаев ожирения была выявлена в прошлом году, всего же за последние восемь лет количество людей с ожирением увеличилось вдвое. Где же больше всего тучных людей? Вот как выглядит пятерка «самых толстых» регионов (на 100 тысяч человек):

Физиология

Анализ на старение


Фото: Depositphotos / PhotoXPress.ru

Анализ крови на риск смерти в ближайшие десять лет —такое исследование может появиться благодаря ученым из Института биологии старения Общества Макса Планка (Германия). В течение 14 лет они наблюдали за 44 тысячами добровольцев в возрасте от 18 до 108 лет, изучая самые разные показатели. В результате они выявили 14 биомаркеров долгой жизни, в которые вошли показатели состояния иммунитета, уровня глюкозы, наличия воспалений, индекс массы тела и некоторые другие. В совокупности все они и являются своеобразным индикатором вероятности смертельных заболеваний в ближайшее десятилетие. Их достоверность составила 83 процента. «В будущем этот анализ позволит контролировать лечение, решать вопрос об оперативном вмешательстве, назначать те или иные препараты»,— уверена автор исследования Криста Фишер.

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя