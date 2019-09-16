Кардиология

Четвероногий друг сердечный

Если у вас есть собака, то, скорее всего, у вас не будет сердечно-сосудистых заболеваний, утверждают ученые из клиники Майо (США). Они провели исследование среди более чем 1500 добровольцев, сравнив показатели заболеваний сердца у владельцев домашних животных с теми, у кого не было питомцев. «В целом у обладателей домашних животных физическая активность была выше, диета — здоровее, а уровень сахара в крови приближен к идеальному показателю»,— комментирует результаты исследования его соавтор Андреа Маугери.

А самые большие выгоды, по его словам, имели владельцы собак.

Объясняется это просто: с собакой надо гулять, играть, то есть много двигаться. Именно физическая активность — залог здорового сердца.

Онкология

Укол пластырем

Новый метод борьбы с меланомой — раком кожи, одним из наиболее агрессивных видов онкологии, разработали ученые из Массачусетского технологического института (США). Для доставки лекарства они использовали пластырь, в который вживлены микроиглы. При наклеивании пластыря на кожу происходят многочисленные микроинъекции и лекарство попадает в организм. Метод эффективнее обычных манипуляций: укол пластырем увеличивал количество антител, необходимых для борьбы с онкоклетками, в девять раз по сравнению с внутримышечной инъекцией и в 160 раз по сравнению с подкожной. «Наша патч-технология — это не только инструмент для борьбы с раком. Пластырь может быть использован для доставки вакцин против инфекционных заболеваний»,— сказала руководитель исследовательской группы Пола Хаммонд.

Психология

Уроки внимания

Что мешает школьникам хорошо справляться с заданиями на уроке, выяснили ученые из Института исследований мозга им. МакГоверна (США). По их мнению, все дело в рассеянности внимания и погруженности в свои мысли, далекие от темы учебы. Ученые провели эксперимент среди сотни шестиклассников Бостона, в ходе которого часть школьников посещала специальные уроки, на которых тренировали внимательность и осознанность. Это специальные практики, которые учат сосредоточиться на настоящем моменте, а не витать в облаках. Исследования головного мозга показали, что школьники, натренированные на внимательность, имели лучшую успеваемость по сравнению с теми, кто не прошел такое обучение. «Тренировка внимательности — это как зарядка, только из умственных упражнений»,— говорит автор исследования Джон Габриэли.

Неврология

Давление возраста

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Почему с возрастом человек становится забывчивым? Ответ на этот вопрос нашли ученые из Университета Умео (Швеция). То, что по мере старения повреждаются кровеносные сосуды и нарушается кровоснабжение мозга, было известно и раньше. Теперь ученые создали модель, которая объясняет, как происходят эти процессы. С возрастом большие артерии затвердевают и теряют эластичность, благодаря которой они адекватно реагируют на пульсацию давления. И тогда страдают капилляры головного мозга. Эта пульсация повреждает клетки капилляров, в результате мозг недополучает кислород. «Наша модель показала, что особенно уязвимым оказывается гиппокамп,— говорит автор исследования Ларс Найберг.— Именно эта зона отвечает за способность запоминать события».

Технология

Вырастить роговицу

Восстановить роговицу с помощью индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток) удалось ученым из Университета Осаки (Япония). Эти клетки получают путем перепрограммирования, что позволяет им превратиться в любые другие клетки и таким образом стать основой для выращивания ткани разных органов. В Японии уже ведутся клинические испытания по лечению подобными клетками заболеваний сетчатки или травм позвоночника. Теперь ученые надеются вылечить кератоконус — истончение роговицы, которое ведет к слепоте. Первые испытания по пересадке роговицы, выращенной из iPS-клеток, прошли успешно. «Операция прошла без побочных эффектов, у пациентки постепенно улучшается зрение,— говорит разработчик технологии Кодзи Нисида. — Мы надеемся, что лет через пять эти операции получат широкое распространение».

Статистика

Пять толстяков

Сегодня в России более 2 млн людей страдают ожирением: каждая четвертая женщина и каждый седьмой мужчина. Четверть случаев ожирения была выявлена в прошлом году, всего же за последние восемь лет количество людей с ожирением увеличилось вдвое. Где же больше всего тучных людей? Вот как выглядит пятерка «самых толстых» регионов (на 100 тысяч человек):

Физиология

Анализ на старение

Фото: Depositphotos / PhotoXPress.ru

Анализ крови на риск смерти в ближайшие десять лет —такое исследование может появиться благодаря ученым из Института биологии старения Общества Макса Планка (Германия). В течение 14 лет они наблюдали за 44 тысячами добровольцев в возрасте от 18 до 108 лет, изучая самые разные показатели. В результате они выявили 14 биомаркеров долгой жизни, в которые вошли показатели состояния иммунитета, уровня глюкозы, наличия воспалений, индекс массы тела и некоторые другие. В совокупности все они и являются своеобразным индикатором вероятности смертельных заболеваний в ближайшее десятилетие. Их достоверность составила 83 процента. «В будущем этот анализ позволит контролировать лечение, решать вопрос об оперативном вмешательстве, назначать те или иные препараты»,— уверена автор исследования Криста Фишер.