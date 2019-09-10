На участке КАД между Московским шоссе и Софийской улицей перекроют две полосы движения

В связи с производством работ по устранению дефектов дорожного покрытия на участке КАД от пересечения с Московским шоссе (трасса М-10 «Россия») до транспортной развязки с Софийской улицей (км 75+655 – км 77+322 внешнего кольца) перекрываются две полосы движения.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения на данном участке КАД будут действовать в период с 10 по 13 сентября. Речь идет о закрытии третьей и четвертой полос, по первой и второй будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч, уточнили в дорожном ведомстве.

Ранее “Ъ-СПб” писал об ограничениях на КАД из-за ремонта на Вантовом мосту. Они будут действовать до 26 ноября.