Власти Ижевска отказались объединять школы №30 и №40

Власти Ижевска отказались от объединения школ №30 и №40 по итогам заседания рабочей группы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Любое партнерство может быть успешным, если каждая из сторон готова к сотрудничеству и совместной работе. Предложенная идея создания единого крупного образовательного центра с развитой инфраструктурой и большими возможностями для обучающихся, к сожалению, не была встречена положительно всеми участниками процесса. Поэтому данные школы на сегодняшний день будут развиваться каждая по своей траектории»,— отметил замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков, который был председателем рабочей группы.

Напомним, что ранее в Ижевске обсуждали возможное объединение школ №30 и №40. Проект был направлен на создание единого образовательного комплекса, который разделят на младшую и старшую школы. Процесс планировали завершить через три года, когда в здании школы №30 останутся 8-11 классы, а в №40 — 1-7 классы.