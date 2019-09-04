Власти Ижевска прокомментировали возможное объединение школ №30 и №40

Рабочую группу по вопросу объединения школ №30 и №40 намерены создать в Ижевске. В нее войдут представители учреждений, родительских комитетов, министерства образования и городской администрации. Об этом сообщили на встрече властей Ижевска с родителями учащихся школы №40.

Начальник управления образования администрации города Светлана Петрова заявила, что проект объединения учреждений направлен на создание единого образовательного комплекса, который разделят на младшую и старшую школы. «Мы делали акцент на интеграции ресурсов, на эффективности использования материальных и кадровых ресурсов. Мы не подразумеваем никакой оптимизации, никакой экономии. Мы получаем эффективную материально-техническую базу с использованием всех ресурсов обеих школ, привлекаем преподавателей УдГУ и медакадемии — все на бюджетной основе»,— добавила госпожа Петрова.

Она отметила, что в этом учебном году дети продолжать учиться в своих зданиях. Сейчас там обучается около 1,5 тыс. человек. В следующем году в школу №30 перейдут ученики 10-11 классов школы №40, останутся свои 3-9 классы, а в учреждении №40 продолжат учиться 1-9 классы. Процесс планируют завершить через три года, когда в здании школы №30 останутся 8-11 классы, а в №40 — 1-7 классы. Старшеклассникам предоставят более качественные условия для обучения по своим профилям.

Несмотря на подробный план, никакого официального документа о реорганизации учреждений не существует. «Мы понимаем, как это работает, понимаем экономику, но документа пока не существует — мы не хотели запускать проект, предварительно не обсудив с администрацией школ и родителями. Так как предполагали, что могут быть вопросы»,— подчеркнул замглавы Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.