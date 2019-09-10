Регоператор ТКО в ХМАО вернул жителям около 4 млн рублей

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Ханты-Мансийском автономном округе «Югра-Экология» летом в качестве перерасчета вернул жителям региона около 4 млн руб. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Там уточнили, что деньги вернули по заявлениям потребителей. Руководитель «Югра-Экология» Максим Медведев сообщил, «был отпуск, дети уезжали в летние лагеря», а средства после перерасчета могут быть возвращены жителям либо перераспределены в счет будущих коммунальных платежей.

«Югра-Экология» ответственна за вывоз мусора в Южной зоне региона. Это Ханты-Мансийск, Нягань, Урай, Пыть-Ях, Югорск, Нефтеюганск, а также Нефтеюганский, Кондинский, Ханты-Мансийский, Советский и Октябрьский районы. В июле компания снизила единую стоимость за вывоз мусора на 26,05 руб.(3,6%) — с 131,10 руб. до 126,34 руб. для жителей многоквартирных домов.