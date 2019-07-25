В Южной зоне ХМАО снижены тарифы на вывоз мусора

Региональная служба по тарифам в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) снизила единую стоимость за вывоз мусора для жителей муниципалитетов, входящих в Южную зону. По данным регионального оператора «Югра-Экология», новый тариф будет действовать с 1 августа: он снизится на 26,05 руб.(3,6%).

«Снижение тарифа повлечет изменение платы за услугу обращения с ТКО в пропорциональном объеме. Так, в Ханты-Мансийске плата жителя многоквартирного дома ранее составляла 131,10 руб., при изменении тарифа она составит 126,34 руб.»,— пояснили в пресс-службе.

К южной зоне относятся Ханты-Мансийск, Нягань, Урай, Пыть-Ях, Югорск, Нефтеюганск, а также Нефтеюганский, Кондинский, Ханты-Мансийский, Советский и Октябрьский районы.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, в нескольких муниципалитетах ХМАО с начала года прошли митинги против «мусорной реформы». В начале апреля при участии заместителя генпрокурора РФ Юрия Гулягина в ходе межведомственного совещания по вопросам обеспечения законности в сфере обращения с ТКО были озвучены такие проблемы в округе, как затягивание создания пяти межмуниципальных полигонов из-за проблем «организационного характера», недостаточное внимание к содержанию контейнерных площадок, ведению их реестра, несоблюдение правил определения нормативов накопления ТКО и многое другое.