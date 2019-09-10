УФАС проверит «Лигу ставок» на предмет нарушения закона о рекламе

Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении ООО «Первая международная букмекерская компания» (букмекерская компания «Лига ставок»).

Как сообщили в УФАС, поводом для интереса антимонопольщиков к указанной компании стало обращение гражданина по поводу ненадлежащей, по его мнению, динамической баннерной рекламы «Лучший букмекер», размещенной на стадионе «Газпром Арена» в апреле этого года во время одного из футбольных матчей. Заявитель считает, что данная реклама, демонстрировавшаяся в числе прочего в эфире телеканала «Матч-ТВ Премьер», содержит некорректное сравнение без указания конкретных характеристик или параметров сравнения (признаки нарушения ч. 2 п.1 ст. 5 Закона о рекламе).

Заседание комиссии УФАС, на котором будет рассмотрен этот вопрос, состоится 11 сентября.

“Ъ-СПб” писал, что ранее одна из жительниц Петербурга пожаловалась в УФАС на некорректную, по ее мнению, рекламу АО «Петроэлектросбыт». Антимонопольный орган в том случае нарушения со стороны компании не выявил.