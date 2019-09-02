УФАС установило, что «Петроэлектросбыт» не нарушал закон о рекламе

В понедельник, 2 сентября, состоялось заседание комиссии Санкт-Петербургского УФАС по делу, возбужденному в отношении АО «Петроэлектросбыт» по подозрению в нарушении им ч.10.3 ст.5 Закона о рекламе. В ходе изучения представленных на заседание комиссии документов, антимонопольный орган пришел к выводу об отсутствии нарушения со стороны ПЭС, сообщили в УФАС.

Напомним, ранее в антимонопольную службу обратилась местная жительница, представившая полученную ею квитанцию по оплате электроэнергии, содержащую рекламу одной из аптечных сетей. Между тем, согласно действующему законодательству, нанесение объявлений рекламного характера на бланках квитанций запрещено.

Как установила комиссия УФАС, заявительница представила квитанцию за апрель 2018 года, напечатанную до вступления в силу указанной статьи закона о рекламе, которая начала действовать в июне того же года. Таким образом, в действиях АО «Петроэлектросбыт» нарушений не выявлено.