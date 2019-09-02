«Татнефть» намерена до конца года купить активы «СИБУРа» в Тольятти

«Татнефть» планирует до конца 2019 года заключить договор о покупке производственных и других активов компании «СИБУР». Цена сделки останется конфиденциальной. Стороны подписали соглашение о намерениях в отношении нефтехимических производств в Тольятти, передает пресс-служба татарстанской компании.

Активы включают в себя производство различных видов синтетического каучука, который применяется для высококачественных шин ведущими российскими и мировыми производителями, производство метилтретбутилового эфира, бутадиена, изопрена и других промежуточных продуктов, а также инфраструктуру индустриального парка, где работает ряд технологических компаний химического и других профилей.

В данный момент активы объединены юрлицами «СИБУР Тольятти» и «Тольяттисинтез». После заключения сделки с «Татнефтью» «СИБУР» продолжит взаимодействие с тольяттинским производством на партнёрской основе.

"Ъ-Казань"