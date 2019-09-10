Федерация шахмат одобрила заявку Екатеринбурга на проведение турнира претендентов

Президентский совет Международной федерации шахмат (FIDE) одобрил заявку Екатеринбурга на проведение в 2020 году турнира претендентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы FIDE Аркадия Дворковича.

По его словам, с этого года в турнире претендентов сможет участвовать третий призер Кубка мира по шахматам. Кубок мира — этап отбора в борьбе за звание чемпиона мира. Два финалиста напрямую попадут в турнир претендентов, где участвуют восемь человек, а у третьего призера появится шанс попасть в турнир претендентов, если организатор доминирует игрока, объяснил господин Дворкович на брифинге в эфире телеканала «Югра».

Россия дважды принимала турнир претендентов — в 2014 году в Ханты-Мансийске и 2016 — в Москве. Вчера, 9 сентября, торжественно открылся Кубок мира в Ханты-Мансийске. В соревнованиях участвуют 128 шахматистов из 47 стран.