В Югре откроется Кубок мира по шахматам

В Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) сегодня откроется Кубок мира по шахматам. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, участие в соревнованиях примут 128 шахматистов из 47 стран. Они сыграют семь кругов по нокаут-системе.

Торжественное открытие Кубка мира пройдет в Центре искусств для одаренных детей Севера. Закроется турнир 4 октября в Югорской шахматной академии. Призовой фонд равен $1,6 млн. Оба финалиста Кубка мира в Ханты-Мансийске будут участвовать в Турнире претендентов 2020 года. Его победитель сыграет в матче с действующим чемпионом мира — норвежцем Магнусом Карлсеном.

Напомним, в Ханты-Мансийске ежегодно проводятся этапы «РАПИД Гран-При России» и Кубка России по шахматам среди мужчин и женщин. С 2005 года — Кубок мира (в 2019 году это пятый для региона Кубок мира). В 2010 году Ханты-Мансийск уже принимал Всемирную 39-ую шахматную олимпиаду. В 2020 году в ХМАО пройдет 44-ая олимпиада.