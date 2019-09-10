Из банковской ячейки Транскапиталбанка в Москве украли более 45 млн рублей

Из банковской ячейки Транскапиталбанка на улице Воронцовская, д. 27/35, стр. 1 в центре Москвы пропали $700 тыс. По данным столичного управления МВД, коммерческий директор организации 19 декабря 2018 года поместил деньги в ячейку, но когда ее открыл, средств там не обнаружил.

«Накануне утром он пришел в банк и не смог открыть ячейку ключами, после чего вызвал мастера. После вскрытия ячейки он обнаружил, что денежные средства в ней отсутствуют»,— сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Возбуждено уголовное дело по п. б ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере), материальный ущерб оценен в 45, 584 млн руб.