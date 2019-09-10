Курбан Бердыев находится в творческом отпуске после ухода из «Рубина»

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что в данный момент он находится в творческом отпуске после ухода из казанского клуба, передает Sport24.

«Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что я неспроста появился на последнем матче «Спартака» в РПЛ с «Зенитом». Заявляю, что это неправда, я ни с кем не вел переговоров», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов предложил Курбану Бердыеву создать в Казани детско-юношескую академию футбола с филиалами в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

"Ъ-Казань"