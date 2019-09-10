Арт-обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Буткевич рассказывает, какие программы подготовили художественные галереи в Вене.

Продолжаем разговор об осенних блокбастерах Европы — я имею в виду выставки. Друзья в Facebook рекомендуют следующие точки притяжения.

Столица Австрии Вена хороша осенью сама по себе. Пройтись из Верхнего в Нижний Бельведер, вдыхая непременный запах вечно цветущих роз, а там, внизу, обязательно будет что-нибудь сецессионное, из модерна. Съездить в Шенбрунн и обязательно забраться повыше по холму, откуда прекрасный вид на город, лежащий внизу и на близкие горы. А там и до Венского зоопарка недалеко, где в свободных природных вольерах бродят разные рыжие волки; и панда, некогда символ Вены, наверняка все жует свой бамбук (хотя пандами москвичей теперь не удивить). Да, и в Пратер неплохо бы пройтись или проехаться на трамвае по Рингу, поглазеть на венцев, по-моему, вечно отдыхающих на вечнозеленой траве, на громадных липпицианских серо-белых лошадей…

А потом — в музеи. В Albertina огромная ретроспектива Альбрехта Дюрера, обещают вытащить из запасников оригинал знаменитого «Зайца», — обычно рисунок показывают в копиях, он слишком хрупок. Kunsthistorisches Museum устраивает совместную выставку Караваджо и Джованни Лоренцо Бернини. Десять полотен главного «иллюминатора» выставят вместе с изваяниями главного скульптора итальянского барокко. Музей Леопольда проводит выставку, посвященную Рихарду Герстлю, одного из основоположников австрийского экспрессионизма; как всегда, Leopold Museum скандализирует зрителя. И выставочный зал Kunstforum подготовил ретроспективу француза Пьера Боннара.

А потом вернитесь в Пратер, прокатитесь на старейшем, по-моему, в Европе колесе обозрения, — оно деревянное, скрипит и останавливается каждый раз, когда берет новых пассажиров. Это очень страшно. Через мост — и на ту сторону Дуная. Слева за мостом расположены сразу несколько прокатных лодочных контор; берите катерок с моторчиком и покатайтесь туда-сюда по великой европейской реке. Города практически не увидите, он отступает вглубь, но осенняя природа Центральной Европы прекрасна.