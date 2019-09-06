«Париж предложит взыскательному ценителю семь персоналок высочайшего уровня»

Арт-обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Буткевич — о том, какие выставки можно увидеть в Париже осенью.

Я вот тут подумал: «А что это я ограничиваю своих слушателей анонсами выставок столичных музеев, неужели они нищеброды какие-то, неспособные уехать дальше Музея Вадима Сидура в Новогиреево?». Хороший музей, кстати, прямо сейчас здесь проходит выставка интересного художника Алексея Булдакова «Каскадеры».

Но, может, они, наши радиослушатели, собираются осенью в Париж, где как раз имеется обширная осенняя выставочная программа? Тут очень кстати друзья подсказали замечательный аккаунт Facebook «Надо ехать смотреть!».

Воспользуемся расследованиями коллег. Итак, столица Франции предложит взыскательному ценителю, а среди наших слушателей, уверен, таких большинство, семь персоналок высочайшего уровня, ретроспектив, говоря по-научному.

Начнем с Леонардо в Лувре. Как вы, конечно, помните, эта выставка задумывалась как грандиозная экспозиция к 500-летию со дня смерти этого uomo universale. Замечу в скобках, посмертные выставки сейчас очень популярны в мире. К чему бы это? Не получилось, и «Спасителя мира» так и не нашли то ли в песках Катара, то ли на яхте в Персидском заливе. И итальянцы, по-моему, отказались выдать все свои шедевры друзьям-соседям.

Всего восемь картин обещают показать: «Святого Иеронима» из Ватикана, «Скапильяту» из Пармы, «Портрет музыканта» и Милана и пять картин из своего собрания. Да, «Мона Лиза» осталась на месте, на втором этаже, а то как бы японцы делали с ней селфи? Дальше Grand Palais, где пройдут сразу две ретроспективы: Эль Греко и Тулуз-Лотрека. Музей Орсе покажет работы Дега, посвященные театру. Центр Помпиду порадует поклонников неоэкспрессионизма мощными телесами Фрэнсиса Бэкона. Малый дворец представит барочного неаполитанца Луку Джордано. И только Люксембургский музей представит тематическую выставку классической английской живописи от сэра Джошуа Рейнольдса до Уильяма Тернера, то есть практически до самого времени прерафаэлитов. Au revoir a Paris.