Обновление на пятерочку

Хайтек-обозреватель "Ъ FM" Александр Леви рассказывает о Sony Xperia 5.

Компания Sony настолько преуспела в искусстве интриги, что пользователи каждый раз пытаются угадать не только характеристики и внешний вид новинок, но и название. В очередной раз логика японского нейминга осталась непостижимой. Вслед за флагманским Xperia 1, представленном на Мобильном конгрессе в Барселоне в феврале, на берлинской выставке бытовой электроники IFA вендор показал модель Xperia 5.

Ближайшая зависимость, которую я могу предположить, чисто математического характера. Если вспомнить представителя среднего мобильного класса — Xperia 10, который был анонсирован вместе с «единичкой», и принять что индекс привязан к оснащению смартфона, то получается, что посередине новинка расположилась по совокупности своих характеристик.

В реальности у нее флагманские данные в корпусе меньшего размера. Та же тройная камера, те же процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт хранилища. С одной стороны, можно было бы удивиться, зачем Sony так поступает? Но если вспомнить многолетнюю практику вендора с моделями, где в названии встречается приставка Compact, то это уже похоже на соблюдение традиций.

Как и раньше, некоторыми деталями, кроме более изящной формы, такая новинка все же отличается от флагмана. У Xperia 5 чуть меньше объем батареи — 3140 мАч вместо 3330. Разрешение экрана разработчики снизили с 4К до Full HD+. На счет этого доунгрейда переживать точно не стоит. Даже для дисплея 6,5 дюймов, который стоит на Xperia 1, этого было бы более чем достаточно. А уж с диагональю 6,1 дюйма у новинки тем более.

«Пятерка» получила улучшенный софт как для камер вообще, так и для оригинального приложения для видеозаписи Cinema Pro. Вскоре эти наработки дойдут и до флагманской «единички». А примерно к моменту выхода Xperia 5 в продажу обе модели должны "получить обновления на десятый Android.