В Самаре требуют вернуть потраченные на выступление Димы Билана бюджетные средства

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев направит запрос о том, сколько бюджетных средств было потрачено на выступление Димы Билана на Дне города в Самаре. Об этом он сообщил в «Твиттере».

«Уважение к самарцам за их же деньги где? Как вовремя министр культуры господин Филиппов с поста ушел. Считаю, деньги в бюджет, если это не подарок доброго дяди, должны быть возвращены»,– пишет депутат.

Ранее певец признал на своей странице в Instagram, что выступил перед жителями Самары в нетрезвом состоянии и извинился публично. Он пообещал, что снова выйдет на сцену в городе с качественным концертом, а также подарит детскую площадку и закупит оборудование для детской больницы.

«Дима, в Самаре будет без сомнений, наверное, лучший концерт в твоей жизни, мы уже договариваемся про площадку! Ждем место под детскую площадку, ждем когда ты подаришь ее городу, ждем аппарат для детской больницы! Спасибо за искренность, твоя Команда всегда с тобой!»,– комментирует в Instagram продюсер исполнителя Яна Рудковская.

Алена Смирнова