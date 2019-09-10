Доходы от налогов в бюджет Петербурга вырастут до 551 млрд рублей

Доходы от налоговых поступлений в бюджет Петербурга вырастут на 18,7 млрд рублей до 551 млрд рублей в 2019 году

По прогнозу ФНС налоговые поступления в бюджет в 2019 году вырастут на 18,7 млрд рублей (из них 13,5 млрд рублей обеспечит увеличение поступлений от налога на прибыль и 4,4 млрд рублей налог на имущество) до 551 млрд рублей. Об этом в ходе заседания правительства города заявил и.о. руководителя УФНС России по Санкт-Петербургу Владимир Полежаев.

Согласно прогнозу в 2020 году доход от налоговых поступлений составит 599,8 млрд рублей, в 2021 году — 658,2 млрд рублей, в 2022 году — 712,4 млрд рублей. Таким образом, темпы роста налоговых поступлений составят 8,1— 9,9%.

В текущем году 47% налоговых поступлений обеспечивает НДФЛ, 36,6% налог на прибыль организаций, 8,5% имущественные налоги, 6,3% налоги на совокупный доход, 1,5% — акцизы.

Яна Войцеховская