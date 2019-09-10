Гендиректор СИБУРа объяснил причины продажи активов в Тольятти «Татнефти»

Генеральный директор компании «СИБУР» Михаил Карисалов назвал продажу производств в Тольятти «Татнефти» обдуманным шагом. По его словам, причины продажи связаны с тем, что его компания решила сконцентрироваться на создании и развитии более крупнотоннажных производств, а также интеграции в собственную сырьевую цепочку, передает ТАСС.

Господин Карисалов заявил, что решающую роль в выборе покупателя сыграла сама «Татнефть» и ее глава Наиль Маганов, который лично встречался с трудовым коллективом в Тольятти и показал серьезность подхода.

При этом «Татнефть» была не единственной компанией, которая захотела купить активы СИБУРа. Однако, господин Карисалов не захотел называть их называния, заявив, что все они были российские.

«Очень разная специфика, кто-то хотел стать "заводчиком", у кого-то свободные деньги, кому-то захотелось расширить свое представительство, захотелось — это без негативной коннотации, у кого-то есть амбиции расширить свое присутствие в химии. Мы рассматривали всех этих покупателей», — добавил гендиректор СИБУРа.

Ранее сообщалось, что СИБУР намерен продать «Татнефти» активы в Тольятти в ближайший месяц

"Ъ-Казань"