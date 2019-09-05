СИБУР намерен продать «Татнефти» активы в Тольятти в ближайший месяц

Компания «СИБУР» планирует закрыть сделку по продаже производственных и других активов в Тольятти «Татнефти» в ближайший месяц. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума-2019 сказал председатель правления «Сибур Холдинга» Дмитрий Конов, передает «Прайм».

В активы входит производств различных видов синтетического каучука, который применяется для высококачественных шин ведущими российскими и мировыми производителями, производство метилтретбутилового эфира, бутадиена, изопрена и других промежуточных продуктов, а также инфраструктура индустриального парка, где работает ряд технологических компаний химического и других профилей.

Ранее сообщалось, что цена сделки останется конфиденциальной. Сами активы в данный момент объединены юрлицами «СИБУР Тольятти» и «Тольяттисинтез». После заключения сделки с «Татнефтью» СИБУР продолжит взаимодействие с тольяттинским производством на партнёрской основе.

"Ъ-Казань"