Промсвязьбанк заключил мировое соглашение по иску к НПФ «Будущее» и «Сафмару»

Промсвязьбанк (ПСБ) заключил мировое соглашение с НПФ «Будущее», «Сафмар» и «Доверие» (последние два фонда в нынешнем году объединились на базе НПФ «Сафмар»). В 2018 году банк обратился в суд, сочтя незаконным выход этих НПФ из его капитала накануне объявления о его санации. Иск был подан к трем НПФ, их управляющим компаниям («УК Управление инвестициями», УК EG Capital Partners и IQG Asset Management), а также Promsvyazcapital B.V. (через этот офшор ПСБ контролировали братья Дмитрий и Алексей Ананьевы). В июле 2019-го стороны сумели достичь компромисса по иску.

По условиям мирового соглашения ПСБ «получит имущественное удовлетворение своих требований», сообщает «РИА Новости». Представитель ПСБ заявил, что НПФ и их управляющие компании разместят депозиты в банке на прописанных в соглашении условиях. Он уточнил, что деньги будут выплачиваться в рассрочку, но точную сумму требований не назвал.

«Требования к Promsvyaz Capital B. V. остаются»,— отметил представитель ПСБ. Он добавил, что размер ответственности истец определит после утверждения мирового соглашения. Представитель Promsvyaz Capital B. V. утверждает, что размер остающейся ответственности превышает 19 млн руб.

Напомним, в ноябре 2018 года ПСБ потребовал у Promsvyazcapital B.V. 208 млрд руб. за операции, совершенные за день до введения в кредитное учреждение временной администрации. Всего по иску проходили десять офшоров.

Подробнее о претензиях Промсвязьбанка к бывшим владельцам читайте в публикации “Ъ FM”.