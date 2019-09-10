Представлены проекты площадок для храма Святой Екатерины

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский представил проекты трех площадок, рассматриваемых под возможное место для строительства храма Святой Екатерины. Об этом сообщили в мэрии. Речь идет о территории на пересечении улиц Фурманова—Белинского, месте бывшего приборостроительного завода на Горького, 17 и участке за Макаровским мостом. Эти площадки 4 сентября утвердила рабочая группа городской думы по организации опроса о месте строительства храма.

Господин Высокинский попросил рабочую группу еще раз оценить все проекты, представив три видеоролика о том, как храм будет выглядеть на разных территориях. По мнению участников заседания, для строительства храма подходит место бывшего приборостроительного завода на Горького. Площадка подходит с точки зрения развития инфраструктуры и коммуникаций. На Фурманова—Белинского логичнее было бы разбить парк, так как территория находится в федеральной собственности и город сможет расчитывать только на небольшой земельный участок, объяснили в мэрии. По словам заслуженного архитектора России Михаила Вяткина, набережная возле Макаровского моста рассматривается как второе возможное место под строительство. Однако окончательное же решение по месту под храм определят жители города путем опроса, подчеркнул господин Вяткин. Процесс подготовки опроса планируется завершить до 24 сентября. Сам опрос проведут 12–13 октября.

Изначально храм Святой Екатерины планировалось построить в сквере у театра драмы. После установки забора вокруг предполагаемой стройплощадки в сквере начались массовые протесты. Акции продолжались с 13 по 16 мая, за это время были задержаны около 100 человек. Опрос по выбору места было решено провести после того, как на ситуацию обратил внимание президент России Владимир Путин. По итогам опроса жители Екатеринбурга направили в мэрию более 11 тыс. предложений по выбору места под храм. 8 августа спонсоры строительства (РМК и УГМК) и Екатеринбургская епархия отказались от планов строительства храма на этом месте, а забор был демонтирован.

О том, как рабочая группа выбрала новое место под строительство храма — в материале “Ъ-Урал”