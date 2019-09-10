КПРФ проиграла довыборы в Верховный совет Хакасии

Кандидаты от КПРФ проиграли дополнительные выборы депутатов Верховного совета Хакасии, прошедшие в минувшее воскресенье. По данным ГАС «Выборы», коммунисты боролись за три мандата, но уступили двум единороссам и самовыдвиженцу.

Довыборы в парламент Хакасии проводились на четырех одномандатных округах — в Абакане, Абазе, Аскизском районе и Саяногорске, но на последнем из перечисленных округов выдвинутый КПРФ кандидат был снят с выборов. Всего за мандаты на каждом округе боролись от пяти до восьми кандидатов.

На одномандатном округе №4 (Абакан) победил директор местного филиала СГК Андрей Аплошкин (41%), выдвинутый «Единой Россией». Второе место занял кандидат от КПРФ Дмитрий Каширин, которого поддержали 20,5% избирателей. Мандат депутата по округу №9 в Абазе достанется самовыдвиженцу Матвею Дрееву, который в прошлом уже был депутатом республиканского парламента. Он набрал 45% голосов, а его ближайший оппонент из КПРФ — медсестра Абазинской горбольницы Зинаида Шичкина — получила 28,3%. Вакантный мандат по округу №19 в Аскизском районе получит экс-депутат горсовет Саяногорска Евгений Челтыгмашев («Единая Россия»). Его поддержали 46,1% избирателей. Выдвинутый КПРФ депутат райсовета Евгений Каков занял третьей место с результатом с 14,7%. Победителем выборов депутата по округу №11 в Саяногорске стал самовыдвиженец, бывший заместитель главы города Владимир Ивакин, набравший 41%.

Эти мандаты ранее принадлежали четырем депутатам, занявшим за минувший год другие должности. Так, коммунист Валентин Коновалов (№4) избрался главой Хакасии, либерал-демократ Михаил Валов (№11) — мэром Саяногорска, единоросс Андрей Асочаков (№19) стал первым заместителем главы республики, а его бывшего коллегу по фракции Александра Жукова (№9) выбрали членом Совфеда от законодательной власти региона.

Теперь Верховный совет Хакасии полностью укомплектован. Учитывая результаты довыборов, больше всего депутатских мандатов у «Единой России» — 19, у КПРФ — 15, у ЛДПР – восемь, у «Справедливой России» и «Коммунистов России» — по два места.

Как проходили последние выборы в парламент Хакасии — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Осколки до Енисея»

Юлия Сасевич, Илья Галагуз