В Новосибирской области организованы бесплатные образовательные курсы для бизнеса

Курсы реализуются в регионе областным минпромторгом второй год подряд в рамках госпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» и проекта минпромторга «Сделано у нас». В 2019 году он включает такие направления, как гастрономический бизнес, торговля, в том числе нестационарная, и госзакупки.



Как отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, такие проекты помогают выстраивать конструктивный диалог между региональной властью, торговыми сетями, производителями и отраслевыми общественными объединениями, а также находить интересные решения для приоритетных задач.

Первый проект — «Школа госзаказа» — стартует с 12 сентября и пройдет в десяти населенных пунктах Новосибирской области. Курс предназначен для предпринимателей, которые сталкиваются с закупками на различных торговых площадках или только начинают осваивать эту тему. Эксперты из института дополнительного профессионального образования «Госзаказ», банковского и тендерного секторов ответят на все вопросы слушателей.

«Школа гастрономического бизнеса» начнется с 25 сентября. Программа посвящена темам экономики ресторана, продвижения услуг, государственной и региональной поддержки бизнеса, партнерства с торговыми центрами и инвесторами. Экспертами проекта выступают владельцы успешных заведений, специалисты в области автоматизации заведений, налогообложения, продвижения, антикризисного управления, бизнес-консультанты, шеф-повара и HR-менеджеры.

«Школа торговли» разделит участников на два потока: с 1 и с 22 октября. Двухнедельный вечерний курс будет посвящен получению навыков в сфере актуальных инструментов маркетинга, HR, продаж, общению с ведущими специалистами в отрасли, с коллегами и потенциальными партнерами.

«Школа нестационарной торговли» — завершающий проект образовательной группы, он пройдет в ноябре при поддержке Ассоциации малоформатной торговли. Эксперты осветят профильные вопросы, расскажут об изменениях в законодательстве и дадут рекомендации для конкретных ситуаций.