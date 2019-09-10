Госэкспертиза одобрила проект строительства ледовой арены в Екатеринбурге

Управление государственной экспертизы Свердловской области одобрила проект УГМК по строительству в Екатеринбурге ледовой арены, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. Арену планируется построить на месте снесенной телебашни у цирка.

В июне УГМК на девятой международной промышленной выставке «Иннопром» презентовал макет ледовой арены. Ее планируется построить рядом с цирком, вместимость составит 15 тыс. зрителей, вместимость парковки — 400 машиномест. Предполагается, что арена будет рассчитана для 11 видов спорта с учетом требований всех международных федераций: хоккей, фигурное катание, гандбол, мини-футбол, бокс, единоборства. Основным разработчиком концепта стала немецкая компания HPP Architekten. Проект уже одобрил градостроительный совет при губернаторе Свердловской области Евгении Куйвашеве. По словам гендиректора УГМК Андрея Козицына, строительство арены обойдется примерно в €120-140 млн.

В госэкспертизе сообщили, что на строительство арены может уйти три года. Общая площадь дворца составит почти 100 тыс. кв.м. На его территории также планируется построить ресторан вместимостью до 100 человек, откуда через панорамные окна можно будет видеть главную площадку арены. Кроме этого, УГМК планирует благоустроить территорию в 30 га, прилегающую к ледовой арене: планируется привести в порядок набережную и продлить ее до улицы Декабристов. Дороги к ледовой арене реконструируют, вокруг арены планируется провести работы по озеленению.