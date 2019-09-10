Молодежный интерес

В краевой столице состоялся традиционный Молодежный форум. Перед участниками выступил губернатор Пермского края Максим Решетников. Также он оценил проекты молодежного кадрового резерва. А представители Молодежного парламента при Пермской думе поделились возможностями для монетизации социальных проектов. Всего события форума посетили более 2 тыс. человек.

В субботу, 7 сентября, в Перми состоялась осенняя сессия краевого Молодежного форума «Пермский период». Основная его тема в этот раз звучала как «Нужные люди» и отражала активное участие молодежи в развитии региона. Главное отличие – больше практических секций в виде хакатона, деловых и интерактивных игр. В этом году был расширен возраст участников, с охватом молодых людей от 14 до 35 лет. Кроме того, площадки территории завода Шпагина в этом году были сформированы не по темам, а по молодежным профессиональным сообществам (российское движение школьников, специалисты IT, молодые ученые, работающая молодежь и так далее).

Открыл форум губернатор Пермского края Максим Решетников. «Пермский край – это тот регион, в котором можно попробовать себя в разных сферах: бизнесе, социальной сфере, образовании, здравоохранении, культуре, спорте. По всем этим направлениям идет напряженная работа», – сообщил глава региона.

При этом он добавил, что регион нуждается в мотивированных и компетентных кадрах. Такие люди есть, но наши проекты растут, и это создает гигантские вызовы. И без вас, без молодежи, людей, нацеленных на реализацию проектов в крае, все будет бессмысленно. В конечном итоге в любом здании (университет, школа, больница, завод) ценность создают не стены, станки или оборудование, а люди», – пояснил Максим Решетников.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов рассказал, что более года назад по поручению президента России Владимира Путина была создана некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», которая на государственном уровне помогает развитию перспективных молодых кадров. «Мы, со своей стороны, ждем предложений от вас: что мы можем сделать на федеральном уровне, чтобы вы здесь, в Прикамье, раскрыли свой потенциал. Надеюсь, на этом форуме мы услышим о новых идеях, новых проектах», – обратился господин Платонов к участникам Молодежного форума.

Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий заметил, что «Пермский край славен своими всероссийскими, международными мероприятиями, соревнованиями». «Я изучил практику. У вас здесь много всего проходит, очень много участвует молодежи, волонтеров. Экономика важна, а драйверы развития экономики – молодежь, люди. Важно, какие условия созданы в регионе, чтобы молодежь могла развиваться. Чем лучше условия для жизни, тем устойчивее будет экономика», – поделился господин Красноруцкий.

После вступительных слов участники форума получили возможность задать вопросы главе региона. Так, Михаил Желко из Лысьвы поинтересовался перспективами развития малых населенных пунктов. «Наша система расселения очень разная: есть исторические поселения и поселения, которые на севере в свое время при колониях создавались. Поэтому и наша политика должна быть дифференцированной: если мы понимаем, что это далекие северные поселения, где нет никакой инфраструктуры, экономики и перспектив, если люди готовы оттуда уехать, то мы должны дать им такую возможность. А историческую систему расселения, где есть экономическая основа, надо сохранять и развивать: поддерживать дорожную сеть, интернет, сельское здравоохранение», – ответил Максим Решетников.

Победитель проекта «Молодежный кадровый резерв – 2018» Антон Марамыгин из Березников спросил, планируется ли в муниципалитетах организовывать молодежные форумы такого же масштаба, как в краевой столице. «Радует, что подобные форумы проводятся. Но это все проходит только в Перми. Всех желающих на автобусах не привезешь», – посетовал господин Марамыгин.

В ответ Максим Решетников пообещал рассмотреть возможность проведения одной из сессий Молодежного форума в Верхнекамье. «Посмотрим площадку Березники – Соликамск. Сейчас в новом микрорайоне Любимов идет строительство школы. Это будет одна из самых больших школ в крае, и, соответственно, можно провести мероприятие там. Заодно покажем молодежи новую социальную инфраструктуру всего микрорайона. Нам есть что показать и на уровне края, и федеральным экспертам», – предложил губернатор.

В конце беседы господин Решетников вновь напомнил участникам, что «в Пермском крае можно хорошо стартануть». «В свое время у меня тоже была развилка: уезжать в Москву или оставаться. И я решил остаться, и ничуть не пожалел. Если бы в 17–18 лет я уехал из Перми, то потерялся бы, и у меня не было бы возможности изменить жизнь большого числа людей», – поделился глава Прикамья.

Губернатор продолжил общаться с молодежью на встрече с участниками конкурса «Молодежный резерв Прикамья» 2019 года. Он назвал проект «Кадровый резерв» состоявшимся. «Сегодня мы много говорим про молодежь, молодежную политику, изменения в нашей жизни. А ведь в конечном итоге все эти изменения кем-то реализуются. Появляются люди, которые берут на себя важную социальную роль – организовать окружающих, взять на себя какую-то ответственность, взяться за решение задач, привлечь какой-то ресурс. Весь «Молодежный резерв» имеет целью найти таких людей. Сейчас, когда я вижу проекты, смотрю на вас, я понимаю, что у нас многое получилось», – отметил Максим Решетников.

Подробнее о Молодежном резерве – 2019 рассказала начальник отдела государственной службы департамента государственной службы и профилактики коррупции администрации губернатора Пермского края Анна Козицына. По ее словам, в конкурсе участвовали более 1000 человек, в финал прошли 113 человек. Однако, по итогам испытаний, в кадровый резерв вошли только 76 человек.

Три лучших проекта прошлого года были презентованы губернатору Пермского края. Все они связаны с информационными технологиями. Первый проект – портал жилищно-коммунальных услуг Пермского края «Я – собственник» – дает возможность в режиме онлайн вызвать мастера, оказывающего бытовые услуги, а также оплатить его услуги и деятельность ресурсоснабжающих компаний в режиме одного окна.

Молодые пермские учителя представили проект «Единая информационно-аналитическая система дошкольного, общего и дополнительного образования Пермского края». Эта система позволяет сконцентрировать всю отчетность на одном сайте. По словам авторов инициативы, это позволит сократить время на заполнение педагогами отчетов.

Третий проект – медицинский портал «Наставник» разработан командой молодых медиков. Они предложили создать сайт для постдипломного образования врачей, с помощью которого лидеры отрасли, клинические профессора и просто опытные врачи будут консультировать своих начинающих коллег. Таким образом, авторы проекта планируют повысить квалификацию врачей, работающих в сельских территориях. Максим Решетников поддержал все представленные проекты и поручил профильным министерствам учесть разработки молодежного резерва в своей деятельности.

Кроме краевых властей в организации Молодежного форума приняла участие и Пермская дума. Так, Молодежный парламент Перми провел на форуме обучающую игру «Монетизация проекта» в формате World Сafe. Участники в неформальной обстановке обсудили возможности монетизации социальных проектов, касающихся образования, помощи в поиске работодателя и пропаганды спорта. Мотивирующим спикером выступил творческий предприниматель Игорь Горячев.

Спикер Пермской думы Юрий Уткин отметил, что работа с молодежью «является стратегическим приоритетом в работе депутатского корпуса». «Именно для этого мы организовали уникальную стартовую площадку – молодежный парламент Перми. Поэтому приятно, что на форуме активно работают представители нашего Молодежного парламента – это значит, что мы вместе на правильном пути», – поделился господин Уткин.

По словам спикера Пермской думы, участие в форуме «позволяет молодым людям найти себя, организовать проектную команду из сверстников и единомышленников и предлагать проекты, которые будут двигать вперед Пермь и Пермский край».

Первый заместитель председателя Молодежного парламента Перми Дарья Белякова-Тихонова считает, что Молодежный форум позволяет участникам найти новые знакомства и вдохновение на реализацию собственных проектов.

Всего события форума в этом году посетили 2,4 тыс. человек. А трансляции событий Молодежного форума в соцсетях набрали около 58 тыс. просмотров.