РБК: чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые с 2014 года

Чистый госдолг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции. Как сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина и Центробанка РФ, с середины 2019-го российский госдолг в широком понимании (включает внутренний и внешний долги правительства, долги регионов и муниципальных образований) стал меньше, чем ликвидные активы «расширенного правительства» (федеральных властей, регионов и внебюджетных госфондов).

На 1 января 2019 года госдолг превышал госактивы на 1,5% ВВП. На 1 августа чистые активы «расширенного правительства» (депозиты минус долговые обязательства) достигали 1,25% прогнозного ВВП на текущий год. Объем госдолга федерального правительства, регионов и муниципальных образований на ту же дату составил 16,2 трлн руб. (около 15% прогнозного ВВП). Ликвидные активы государства (депозиты на счетах в ЦБ и банках в рублях и валюте) достигали 17,6 трлн руб. (16,2% прогнозного ВВП).

В Минфине и Федеральном казначействе пока никак не прокомментировали эти данные.

Ранее ЦБ сообщил, что в первом полугодии 2019 года был зафиксирован рост нетто-заимствований госсектора страны за пределами России. Именно этот фактор повлиял на стабилизацию объема внешнего долга РФ. На 1 апреля 2019 года общий внешний долг впервые вырос к предыдущему кварталу: на начало года он составлял $454,7 млрд, через квартал — $468,8 млрд.

Подробности — в публикации “Ъ” «Госсектор впервые с 2014 года наращивает внешнюю задолженность».