ЦБ не ввел функцию получения средств за оплаченный через СБП товар

В случае отказа от товара, купленного по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), деньги за него получить невозможно, сообщили «Ведомости». Сейчас такой метод оплаты уже тестируют несколько крупных магазинов, включая «М.Видео-Эльдорадо», Wildberries, «Детский мир», «220 вольт», re:Store и другие.

Для того, чтобы оплатить покупки с помощью СБП, можно отсканировать QR-код торговой точки через мобильное приложение банка, ввести в приложении нужную сумму, далее банк спишет со счета деньги и переведет на счет магазина. Если QR-код динамический, то сумму не придется вводить вручную.

Представители ЦБ и Национальной системы платежных карт (операционный центр СБП) пообещали, что к массовому запуску оплаты покупок через СБП опция возврата средств появится. Для этого не будут нужны изменения нормативных актов, уверил представитель регулятора.

В середине августа ЦБ обязал системно значимые банки подключиться к СБП до 1 октября 2019 года. Сама система быстрых платежей запущена 28 февраля 2019 года. Она позволяет гражданам переводить по номеру телефона денежные средства между счетами в разных банках. За первые полтора месяца россияне перевели по системе быстрых платежей свыше 1 млрд руб. Как писал “Ъ”, банк ведет переговоры с ЦБ о подключении к системе на особых условиях. В частности, он хотел установить комиссию за перевод в банк и из банка в размере 1%.

О том, почему быстрые переводы в 90% случаев заканчиваются ничем, читайте в материале “Ъ” «Система незавершенных платежей».

О том, как Сбербанк оценил свое подключение к системе быстрых платежей, читайте в материале “Ъ”.