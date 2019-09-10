В работе Snapchat произошел сбой

Пользователи Snapchat по всему миру жалуются на сбой в работе мобильного сервиса обмена сообщениями, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего сбои в работе различных сайтов. Сообщения о сбоях чаще всего поступают от жителей Великобритании, Франции, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, США и Канады.
Перебои в работе Snapchat начались в ночь на вторник, 10 сентября. Большинство пользователей (92%) не могут отправлять сообщения, 6% — получать фотографии и обновления.
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