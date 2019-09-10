Генпрокурор Украины анонсировал резонансные «посадки» топ-чиновников

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что страну очень скоро ждут резонансные «посадки» топ-чиновников. Он не стал раскрывать подробностей по уголовным делам.

«”Изысканные посадки” (начнутся.— “Ъ”) уже в скором времени. Мы с коллегами из правоохранительных органов уже отрабатываем несколько важных кейсов. Я думаю, вскоре эти кейсы будут переданы в суд, или, по крайней мере, будут серьезные сдвиги процессуальные: имеется в виду предъявлено подозрение, или совершенные отдельные процессуальные действия — обыски, наложение ареста»,— сказал генпрокурор (цитата по УНН). Он добавил, что правосудие касается всех граждан, включая депутатов различных фракций в том числе и президентской партии «Слуга народа».

Ранее источник “Ъ”, близкий к офису президента страны Владимира Зеленского рассказал, что Украину ждут «громкие разоблачения» чиновников-коррупционеров и ликвидация схем, позволявших «воровать из бюджета миллионы долларов».

Подробнее — в материале “Ъ” «Украинскую коррупцию ждет сеанс разоблачения».