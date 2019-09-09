«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какие инструменты доступны инвесторам, желающим вложить миллион или более рублей? Какие возможности и варианты предлагают современные рынки? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с руководителем торгового деска инвестиционной компании «Инстант Инвест» Романом Жаткиным.

Олег Богданов: Что можно сделать инвесторам в текущей обстановке на мировом рынке?

Роман Жаткин: Мы оценили, как рынки вели себя последние 15 лет в сентябре, и оказывается, что 12 раз наши рынки росли, 11 раз росли американцы, то есть соотношение роста-падения примерно 4 к 1. Поэтому у нас совет — покупать рынок. А лучше всего «голубые фишки»: ЛУКОЙЛ, «Газпром», Сбербанк.

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