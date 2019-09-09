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Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

В Нидерландах неизвестный застрелил трех человек

Неизвестный открыл стрельбу в городе Дордрехт в Нидерландах. По данным полиции, погибли три человека, еще один серьезно ранен.

Подозреваемый в нападении арестован, ведется расследование. «Остальные детали мы будем публиковать как можно скорее»,— сообщило ведомство в Twitter.

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