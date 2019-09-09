В Нидерландах неизвестный застрелил трех человек

Неизвестный открыл стрельбу в городе Дордрехт в Нидерландах. По данным полиции, погибли три человека, еще один серьезно ранен.
Подозреваемый в нападении арестован, ведется расследование. «Остальные детали мы будем публиковать как можно скорее»,— сообщило ведомство в Twitter.
Bij het schietincident #Dordrecht #Heimerstein zijn drie dodelijke slachtoffers gevallen. Een persoon raakte zwaargewond. Nadere bijzonderheden volgen zo spoedig mogelijk. pic.twitter.com/uTvZv8SmW0— Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) September 9, 2019
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