В Нидерландах неизвестный застрелил трех человек

Неизвестный открыл стрельбу в городе Дордрехт в Нидерландах. По данным полиции, погибли три человека, еще один серьезно ранен.

Подозреваемый в нападении арестован, ведется расследование. «Остальные детали мы будем публиковать как можно скорее»,— сообщило ведомство в Twitter.