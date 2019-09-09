В работе Instagram произошел сбой

Пользователи жалуются на сбой в работе социальной сети Instagram, следует из данных сервиса Downdetector. С проблемами столкнулись люди по всему миру, в том числе жители России. Пользователи сообщают о проблемах со входом (81%), загрузкой (13%) и работой веб-сайта (5%).

Больше всего сообщений о сбое стало поступать после 19:00 мск. Самое большое число жалоб — в США, Великобритании, Франции и Румынии. В России чаще всего поступают сообщения из городов Санкт-Петербург, Воронеж, Москва, Сургут и Новосибирск.