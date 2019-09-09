JP Morgan создал индекс, отслеживающий влияние твитов Трампа на фондовый рынок

Американский банк JP Morgan создал индекс Volfefe, название которого является сочетанием известной опечатки Дональда Трампа covfefe и слова «волатильность». Бот, созданный специалистами банка JP Morgan, проанализировал больше 14 тыс. твитов Дональда Трампа и сопоставил их с колебаниями на фондовых рынках, найдя определенные слова, которые влияют на поведение инвесторов. Среди них, в частности, «Китай», «миллиарды», «тарифы», «доллар» и «торговля». Специалисты банка считают, что Volfefe Index может помочь инвесторам предугадывать поведение фондового рынка в зависимости от предыдущих колебаний при употреблении того или иного слова-триггера американским президентом.

Несуществующее слово covfefe появилось в твиттере Дональда Трампа 31 мая 2017 года, когда он опечатался при написании слова coverage («освещение событий»), критикуя прессу за негативное освещение его деятельности. Фраза «despite the negative press covfefe» («несмотря на негативное освещение со стороны прессы») несколько часов оставалась в Twitter господина Трампа и стала настоящим интернет-мемом. Пользователи Twitter всего за шесть часов перепостили опечатку Трампа около 130 тыс. раз и даже создали хэштег #covfefe, означающий иронию или абсурдность того или иного явления.

Евгений Хвостик