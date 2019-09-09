В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»

Чеченских певцов братьев Аюба и Асхаба Вахарговых задержали полицейские для воспитательной беседы за исполнение песен «сомнительного содержания». Об этом «Кавказ.Реалии» сообщила член совета по правам человека при главе республики Хеда Саратова со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По ее словам, исполнителей до этого предупреждали о «недопустимости подобного содержания», в частности министерство культуры Чечни. Несмотря на это, братья Вахарговы все равно продолжили выступать и рекламировали свое творчество в социальных сетях. «Это была простая беседа, никаких иных мер к певцам не применялось»,— сказала госпожа Саратова.

Напомним, в июле министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев раскритиковал несколько местных артистов, которые прославились благодаря соцсетям, за выступления на свадьбах с репертуаром, не согласованным с местными властями. На встречу с ним вызвали Аюба Вахарагова, Имана Темирбулатова и Макку Дамаеву. Министр заявил, что у этих исполнителей нет «никакого представления о музыке», и призвал не приглашать на свадьбы людей, которые «возомнили себя артистами».