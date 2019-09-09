Доходы бюджета Краснодарского края выросли на 21,7%

С начала 2019 года консолидированный бюджет Краснодарского края пополнился на 214 млрд руб. Это на 21,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Деньги, по информации министра финансов Кубани Сергей Максименко, поступили за счет налоговых и неналоговых доходов.

Так, за восемь месяцев текущего года с муниципалитетов и городских округов края было мобилизовано более 40 млрд руб. Рост к прошлому году составил 22,3%.

Кроме того, в этом году было сэкономлено 1,5 млрд руб. на обслуживании государственного долга края за счет досрочного погашения займов кредитных организаций в сумме 21,6 млрд руб. Планируется, что долговая нагрузка бюджета до конца года снизится до 50%. В начале года она составляла 66,6%.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, по состоянию на 1 сентября 2019 года государственный долг Краснодарского края составлял 110,6 млрд руб.: ценные бумаги – 20 млрд руб., банковские кредиты – 25 млрд руб., бюджетные кредиты – 59,7 млрд руб., государственные гарантии – 5,9 млрд руб.

Василий Хитрых